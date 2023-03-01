Mitchell Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mitchell Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mitchell Roberts 16 Eylül 2000 tarihinde Hagley şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mitchell Roberts Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mitchell Roberts, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Solihull Moors futbol takımında oynamaktadır. Solihull Moors takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mitchell Roberts'nin Solihull Moors ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Mitchell Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mitchell Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ocak 2021 yılında Harrogate Town
31 Mayıs 2021 yılında Birmingham U21
31 Ocak 2022 yılında Carlisle United
31 Mayıs 2022 yılında Birmingham U21
25 Ağustos 2022 yılında Oldham Athletic
24 Ekim 2022 yılında Birmingham U21
31 Ocak 2023 yılında Solihull Moors
31 Mayıs 2023 yılında Birmingham U21
Mitchell Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mitchell Roberts şuan Solihull Moors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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