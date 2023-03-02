Mitchell Weiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Weiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Weiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mitchell Weiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mitchell Weiss 11 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mitchell Weiss Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mitchell Weiss'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mitchell Weiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mitchell Weiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Hemel
1 Ağustos 2015 yılında Kings Langley
1 Mayıs 2016 yılında Hemel
1 Kasım 2016 yılında Hayes & Yeading
1 Mayıs 2017 yılında Hemel
1 Temmuz 2017 yılında Kings Langley
5 Ağustos 2020 yılında St. Albans City
Mitchell Weiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mitchell Weiss şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.