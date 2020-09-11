MİT'in Ukrayna’da yakaladığı PKK/KCK üyesi tutuklandı

Dün, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından uzun süredir bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna'da olduğu tespit edilen İsa Özer adlı teröristi Ukrayna’nın güneybatısındaki Odessa kentinde gerçekleştirilen operasyonla yakalamış ve Türkiye’ye getirmişti.

Gece İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesine teslim edilen örgüt üyesi, buradaki sorgusunun ardından bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. PKK/KCK üyesi İsa Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSA ÖZER'İN YAKALANMASI

İsa Özer, hakkında yakalama kararı çıkarıldığında Türkiye'den kaçmıştı. İsa Özer'in bir süredir Odesa'da olduğu belirlenmişti.

Terör faaliyetlerine Ukrayna'dan devam ettiği tespit edilen İsa Özer, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmişti.

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in "suçu ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak” ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da hakkında açılmış çok sayıda davası bulunuyor.

PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer'in Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu, Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği bildirilmişti.

Özer'in 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklandığı, tahliye olduktan sonra 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev aldığı anlaşıldı. Özer, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.