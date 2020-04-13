Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonunda kameralar karşısında geçerek konuşma yaptı.Erdoğan bu konuşmasında mitamino hastalığına değinince bu konu internette araştırılmaya başlandı. Peki Mitomani Hastalığı nedir? Tüm merak edilenler haberimizde.

MİTOMANİ HASTALIĞI NEDİR?

Modern çağın yaygın hastalıklarından biri olan mitomani durduk yere yalan söyleme ihtiyacı olan insanlarda ortaya çıkar. Zamanla bu durumu alışkanlık haline getirirler. Hastalığın en korkunç yanı ise hasta attığı bütün yalanlara inanıyor. Bu hastalığın akabinde kişide davranış bozukluğu ortaya çıkar. Bu hastaların çoğu hasta olduklarının farkında değillerdir diğer çoğunluk ise hasta olduğunu kabul etmez. Uzmanlar hastalığın en riskli zamanın ise durmadan yalan söyleyen ve artık bu yalanlara inanmayan birileri olmadığında çevrelerinde hastalarının intihara kalkışmaları olduğunu belirtiyor.

Yapılan araştırmalarda dünya genelinde 4 kişiden iki kişide bu hastalık var.

MİTOMANİ HASTALARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Yalanda ısrar eder.

- Yalanı ortaya çıkmasına rağmen pişman olmaz.

- Söylediği yalanlara kendisini inandırması,

- Hiçbir getirisi olmamasına rağmen sürekli yalan konuşması,

- Yalanı ortaya çıkınca sert tavırlar sergilemesi gibi durumlara sahip olan kişi hastalıklı yalancıdır.

Bu kişiler çoğu zaman yalan söylediklerinin farkında olur, ancak bazen yalanlarına kapılabilirler. Bu yüzden sunumlarını daha etkili yaparlar. Mitomanlar hareketli ve sosyal kişilerdir. Bazen cana yakın ve sevimli bile olurlar. Fakat onun yalanlarını ortaya çıkardığınızda, agresif ve alıngan taraflarını görebilirsiniz. Bu kişilerin yalanlarında süreklilik vardır, ancak tutarlılık yoktur.

Kurgular yapsalar bile, açıkları bulunmaktadır. Çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine kadar herhangi bir süreçte ortaya çıkan mitomani, kişide yalan söylemek için güçlü bir istek oluşturur. Yalanı söylemek için ısrarcı olmak, yalan söylemek için büyük bir istek duymak mitomanlık için yeterlidir. Kişi yalan söylemekten büyük bir haz duyar, bu onun için kişisel kazançların en büyüğüdür. Bu yüzden tedavi buna uygun şekilde yapılmaktadır.

MİTOMANİ HASTALIĞINA NE YOL AÇAR?

Mitomani hastalığının birçok nedeni olsa da asıl nedeni kişinin çocukluğunda şahit olduğu yalanlardır. Kişi çocukluk döneminde sürekli olarak ebeveynlerini izler ve onları doğrularıyla, yanlışlarıyla kendine model olarak alır. Bu bakımdan çocukların ebeveynlerinin yalan söylemelerine şahit olması onların ileriki yaşlarda yalan söylemesine ve yalan söylemeyi daha da ileriye taşıyarak yalan söyleme hastalığına yakalanmasına neden olabiliyor. Bunların dışındaki mitomani hastalığının başlıca nedenleri şunlardır;

* Doğru söylediğine inanılmaması

* Kişilik bozukluğu

* Onaylanma ihtiyacı

* Aşağılık kompleksi

* Çocukluk döneminde maruz kalınan istismarlar

MİTOMANİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASILDIR?

Bu kişiler kendisinde bir sorun olduğunu düşünmediğinden, tedavi olmayı istemez. Bu nedenle kişilerin hastalığını genellikle yakınları ortaya çıkarır. Onları tedavi olması için ikna etmeye çalışırlar. Bunu yaparken yumuşak davranılmalı, kişi kırılmamalıdır. Tedavi sırasında psikiyatristler öncelikle hastayı tanımak ister, neden yalan söylediğini anlamak isterler. Konuşmalardan sonra güven ortamı oluştuğunda, hasta kişinin eksik duygu ve güveni yerine koyulur. Tedavinin iyi yapılması halinde, hastalığın yeniden tekrarlaması çok düşük bir olasılıktır. Tekrarlama durumunda ise hasta bunun daha kolay farkına varacak ve tedavi olmayı isteyecektir.

Mitomani Hastasının Ailesinin ve Yakınlarının Yapması Gerekenler;

Mitomani hastalığı, her şeyden önce hastanın kendisinde biten bir durumdur. Bu bakımdan öncelikle hasta mitomani hastası olduğuna ikna edilmelidir. Ancak bu, hastaya karşı sinirli ve kırıcı bir tavırla asla söylenmemeli. Ardından mitomani hastalığına tedavi için hasta ikna edilmeli.

Mitomani Hastalığında Doktorun Yapması Gerekenler;

Doktor hastanın psikolojisine göre hareket etmelidir. Öncelikle hastayı sürekli olarak yalan söylemeye iten nedenin araştırılıp bulunması gerekir. Daha sonra ise bu nedene bağlı olarak psikoterapi ya da ilaçlı tedavi yönteminden biri belirlenmelidir. Doğru yöntemle hasta daha ilk seansta oldukça iyileşme gösterebilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

İşte Erdoğan'ın sözleri:

"CHP Genel Başkanının dün bir televizyon kanalından ne dünyadan ne Türkiye'den bihaber olduğu sözlerinin takdirini milletime bırakıyorum. Bu mitomani hastalığıdır. Bunu bir araştırsın. Buradan bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti şartlar ne olursa olsun her vatandaşının can ve mal güvenliği gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesini sağlayacak güçtedir."