Mitral Darlığı ne demek, TDK'ya göre Mitral Darlığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mitral darlığı ne demek? Mitral darlığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mitral darlığı kelimesi. Peki mitral darlığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mitral darlığı nedir, mitral darlığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİTRAL DARLIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mitral darlığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mitral darlığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kanın kulakçıktan karıncığa geçişini zorlaştıran mitral kapakçığının iki yaprakçığının kısmen birbirine kaynaması

