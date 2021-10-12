Mitral Kapakçığı ne demek, TDK'ya göre Mitral Kapakçığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mitral kapakçığı ne demek? Mitral kapakçığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mitral kapakçığı kelimesi. Peki mitral kapakçığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mitral kapakçığı nedir, mitral kapakçığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİTRAL KAPAKÇIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mitral kapakçığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mitral kapakçığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sol kulakçık ile sol karıncık arasında kanın akışını düzenleyen, iki yaprakçıktan oluşan kapak

