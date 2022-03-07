Mitral ne demek, TDK'ya göre Mitral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mitral ne demek? Mitral TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mitral kelimesi. Peki mitral ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mitral nedir, mitral kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİTRAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mitral kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mitral kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mitral kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalpte sol kulakçık ile sol karıncık arasında bulunan kapakla ilgili



MİTRAL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mitral darlığı, mitral hücreler, mitral kapakçığı, mitral yetersizlik

