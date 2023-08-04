MİT'ten Sincar'da kritik operasyon! PKK'nın sözde kuryesi Terörist Yılmaz Bayram öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı, 'Agit Gever' kod adlı Yılmaz Bayram'ın, Irak Sincar'da Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisini edindi.

Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, Türkiye ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Bayram, hedef listesine dahil edildi.

Saha ajanları vasıtasıyla terörist Bayram'ı sıkı takibe alan MİT, 'Agit Gever' kod adlı Yılmaz Bayram'ın silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonda, terörist Bayram, Irak Sincar'da etkisiz hale getirildi. Sevkiyat hazırlığı yapılan silah ve mühimmat da imha edildi.

Terörist Yılmaz Bayram kimdir?

Agit Gever Kod Yılmaz Bayram, PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. 2011-2016 yılları arasında yurtiçinde Hakkâri ili mücavirinde güvenlik güçlerine ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu. 2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alarak Hendek-Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

2016 yılında Irak/Sincar ve Irak/Soran bölgelerine geçti. 2018 yılının ikinci yarısı itibarıyla Suriye/Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu. 2020 yılı itibariyle tekrar Irak/Sincar’a geçerek burada PKK/KCK-YBŞ Genel Kurye Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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Kaynak: TRTHABER