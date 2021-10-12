Miyom ne demek, TDK'ya göre Miyom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Miyom ne demek? Miyom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi miyom kelimesi. Peki miyom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre miyom nedir, miyom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİYOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Miyom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Miyom kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre miyom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadınlarda döl yatağı kas dokusundaki ur

