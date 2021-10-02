Mizaçgir ne demek, TDK'ya göre Mizaçgir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mizaçgir ne demek? Mizaçgir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mizaçgir kelimesi. Peki mizaçgir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mizaçgir nedir, mizaçgir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mizaçgir kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mizaçgir kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MİZAÇGİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mizaçgir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mizaçgir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mizaçgir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herkesin huyuna ve keyfine göre davranan, nabza göre şerbet vermesini bilen (kimse)

