Mizuki Arai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mizuki Arai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mizuki Arai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mizuki Arai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mizuki Arai 14 Nisan 1997 tarihinde Ina, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 新井 瑞樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mizuki Arai Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KENTA OTSUBO yapmaktadır. Mizuki Arai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mizuki Arai'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Mizuki Arai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mizuki Arai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mizuki Arai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mizuki Arai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2016 yılında SV Horn

15 Eylül 2017 yılında SC Sagamihara

6 Ocak 2018 yılında Kataller Toyama

15 Ağustos 2019 yılında Tokyo Verdy

31 Ocak 2020 yılında Kataller Toyama

1 Şubat 2020 yılında Tokyo Verdy

29 Temmuz 2022 yılında Gil Vicente

31 Aralık 2022 yılında Tokyo Verdy

9 Ocak 2023 yılında Yokohama FC

Mizuki Arai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mizuki Arai şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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