TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

MKE ANKARAGÜCÜ - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - KOCAELİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Heyecan dolu bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. TRT Spor kanalını izlemek için MKE Ankaragücü - Kocaelispor maçı canlı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.