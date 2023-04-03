Mkhitar Umreyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mkhitar Umreyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mkhitar Umreyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mkhitar Umreyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mkhitar Umreyan 23 Eylül 2004 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Մխիթար Ումրեյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mkhitar Umreyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mkhitar Umreyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mkhitar Umreyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mkhitar Umreyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mkhitar Umreyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mkhitar Umreyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Urartu II

Mkhitar Umreyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mkhitar Umreyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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