Mladen Jokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Jokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mladen Jokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mladen Jokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mladen Jokic 18 Mart 1984 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mladen Jokić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mladen Jokic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mladen Jokic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 8 Ağustos 2014 tarihinde katılmıştır. Mladen Jokic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mladen Jokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mladen Jokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mladen Jokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mladen Jokic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında B. Banja Luka

7 Mart 2012 yılında FK Laktasi

8 Ağustos 2014 yılında FK Omarska

Mladen Jokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mladen Jokic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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