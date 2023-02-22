Mmekutmfon Udosen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mmekutmfon Udosen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mmekutmfon Udosen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mmekutmfon Udosen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mmekutmfon Udosen {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mmekutmfon Udosen Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mmekutmfon Udosen'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mmekutmfon Udosen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mmekutmfon Udosen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mmekutmfon Udosen şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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