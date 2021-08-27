Türkiye'nin bilinen kargo şirketlerinden MNG Kargo, bazı kurumsal müşterilerinin kullanıcı adı ve şifrelerinin çalınması sonucun siber saldırıya uğradıklarını duyurdu. Kargo alıcılarına ait ad, soyad, adres ve telefon numaralarının siber saldırı sonucu ele geçirildiğini açıklayan "MNG Kargo hacklendi mi? MNG Kargo bilgileri çalındı mı?" İşte detaylar...

MNG KARGO HACKLENDİ Mİ? MNG KARGO BİLGİLERİ ÇALINDI MI?

MNG Kargo, Siber saldırının 15 Ağustosta başladığını ancak, şirketin bu sızıntıyı 1 hafta sonra fark ettiğini belirterek, MNG kargo, bilgilerinin ele geçirildiğini, bununla birlikte siber saldırıya uğradıklarını duyurdu.

MNG Kargo'nun KVKK'ya yaptığı açıklamada, "ihlalin, veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığı düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.