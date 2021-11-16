Mobiltel halka arz ne zaman? Eşit mi, oransal mı? Hangi bankalar? Mobiltel halka arz hisse kodu

Son zamanlarda atılım yapmak isteyen ve bu doğrultuda halka arz olan şirketlerin arasına mobil telefon ve akıllı cihazlar sektöründen bilinen şirketlerden olan Mobiltel'de katıldı. Şirket halka arz olacağını duyurunca yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da internet arama motorlarında halka arz süreci hakkında bilgi sahibi olmak için Mobiltel halka arz ne zaman? Eşit mi, oransal mı? Hangi bankalar? sorularına yanıt arıyorlar. Mobiltel halka arz hisse kodu haberimizde...

MOBİLTEL HALKA ARZ NE ZAMAN? HANGİ BANKALAR? MOBİLTEL HALKA ARZ HİSSE KODU

Mobiltel şirketinin halka arzı 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mobiltel şirketinin yüzde 20,29'u halka arz olacak. Mobiltel'in halka arzı için talep toplama 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 17.00'da sona erecektir

MOBİLTEL HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Mobiltel'in halka arzı 'Sabit Fiyatla Talep Toplama' yöntemiyle olacak. Şirketin halka arz fiyatı ise 1,60 TL olarak belirlendi.

Mobiltel halka arzı hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

MOBİLTEL HALKA ARZ HAKKINDA BİLGİ

Paylarının yüzde 20,29’unun halka arzı için SPK’dan izin alan Mobiltel’in her bir hissesi 1,60 liradan satışa çıkacak.

Mobiltel 2020 yılını 1,8 milyar TL gelir ve 377,6 milyon TL net karla, 2021 yılının ilk 6 ayını ise 980,6 milyon lira gelir ve 76,1 milyon lira net karla kapattı.

Haziran 2021 itibarıyla Türkiye cep telefonu pazarında adet bazında yüzde 5,8, ciro bazında ise yüzde 3,5 pazar payı bulunan Mobiltel, Bilişim 500 araştırmasına göre sektörün en büyük 5 şirketi içinde yer alıyor.

İnfo Yatırım liderliğinde toplam 31 üyeli aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal ve yüzde yüzde 15’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,29 olması öngörülüyor. Halka arz sonrası şirketin ortaklık yapısı yüzde 70,24 Aydın Mıstaçoğlu, yüzde 9,46 Mıstaçoğlu Holding ve yüzde 20,29 halka açık olacak.

“Sabit fiyattan talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’ine karşılık gelen tutarı finansal borç ödemelerinde, yüzde 30’u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak.

Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleştirilecek halka arzda yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurt dışı kurumsal yatırımcılar da hedefleniyor.

Şirketin 847 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 178 milyon TL artışla 1 milyar 25 milyon TL’ye yükseltilmesi, bununla birlikte mevcut ortak Aydın Mıstaçoğlu’nun sahip olduğu 30 milyon adet payın ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplamda 208 milyon adet payın halka arz edilmesinin planlandı. Mobiltel, kendi faaliyet alanında halka açık ilk şirket olacak.