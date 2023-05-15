Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!

Myanmar'da etkili olan Mocha Kasırgası'nda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde çatılarında mahsur kalanlar tahliye edildi.

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Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!

Myanmar'da etkili olan Mocha Kasırgası'nda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

KASIRGA VE SEL İKİ ÜLKEYİ DE ETKİLEDİ

Myanmar ve Bangladeş'in kıyı kesimlerini dün Mocha Kasırgası vurdu. İki ülkede kurtarma ekipleri, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etmeye devam ediyor. Deniz seviyesinin yükselmesinin ardından mahsur kalan en az bin kişinin kurtarıldığı Myanmar'da Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de 700 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülkede kasırganın etkili olduğu bölgelerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sel sularının 1.5 metreye ulaştığı 10'dan fazla bölgede insanların çatılara ve yüksek katlara çıkarak yardım beklediği öğrenildi.

Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!

DENİZDE ÇIKAN KASIRGA KARAYA VURDU

Kasırga nedeniyle elektrik ve telefon hatlarında hasar meydana gelirken, evlerin çatıları uçtu. Ekipler, barınma noktalarında yeterli yiyecek olmadığı gerekçesiyle yardım çağrısında bulundu.

Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamada, hızı saatte 209 kilometre ulaşan rüzgarlarla karaya vuran Mocha Kasırgası'nın etkisini azalttığı ifade edildi.

Bangladeş'te ise yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edilirken, Saint Martin Adası'nda onlarca kişi yaralandı, 300 ev ise ya yıkıldı ya da hasar gördü.

KAYNAK: İHA

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