Moctar Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moctar Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moctar Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moctar Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moctar Ndiaye 27 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa,Senegal uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moctar Ndiaye Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moctar Ndiaye'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Moctar Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moctar Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Temmuz 2020 yılında FC Mantois
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG B
Moctar Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moctar Ndiaye şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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