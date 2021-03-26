Modelist-Hazır Giyim Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Modelist-Hazır Giyim görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? Modelist-Hazır Giyim mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin alınması gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Her türlü numunenin kalıplarını çıkaran, model özelliğine göre şablon, seri ve pastal planı yapan, model makineciyi yönlendiren ve iş geliştirmeye yönelik önerilerde bulunan nitelikli kişidir.

Modelist-Hazır Giyim Maaşı Ne Kadar? 2021 Modelist-Hazır Giyim Maaşları

Modelist-Hazır Giyim maaşı ortalama aylık 5.090 - TL’dir. En düşük maaşı 3.200 -TL, En yüksek ise 6.940 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Modelist-Hazır Giyim Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim düzeyi eğitim bu meslek için yeterli görülmektedir.

Modelist-Hazır Giyim Ne İş Yapar?

Modelist-Hazır Giyim , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Stilistten veya müşteriden gelen ürünün tüm detaylarını içeren numune takip formuna uygun olarak kalıp çıkarmak

b) Kalıbın aslını bozmadan serileme işlemini yapmak,

c) Numuneyi model makinecilere diktirmek,

d) Sipariş edilen modelin ölçüleri yoksa bedenine göre ölçülendirmek,

e) Hazırlanacak modeller için ayrı ayrı kalıp çıkarmak,

f) Kalıbı bilgisayarda çizmek,

g) Kalıp hazırlamak,

h) Dikiş payını bırakmak, çekme payı hesaplamalarını yapmak,

i) İlk numuneyi hazırlamak,

j) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,



vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Modelist-Hazır Giyim Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensupları ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar meslek gruplarını oluşturmaktadır.

Modelist-Hazır Giyim Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Modelist-Hazır Giyim mesleğinin meslek kodu 7532.22 olarak belirlenmiştir

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