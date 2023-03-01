Moe Shubbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moe Shubbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moe Shubbar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moe Shubbar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moe Shubbar 6 Ağustos 2003 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. İsveç,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moe Shubbar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PBS yapmaktadır. Moe Shubbar, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Slough Town futbol takımında oynamaktadır. Slough Town takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Moe Shubbar'nin Slough Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Moe Shubbar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moe Shubbar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Temmuz 2022 yılında Crawley Town
23 Eylül 2022 yılında Worthing
31 Aralık 2022 yılında Crawley Town
17 Şubat 2023 yılında Slough
31 Mayıs 2023 yılında Crawley Town
Moe Shubbar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moe Shubbar şuan Slough Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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