Moeketsi Makhanya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moeketsi Makhanya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moeketsi Makhanya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moeketsi Makhanya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moeketsi Makhanya 12 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moeketsi Makhanya Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moeketsi Makhanya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 20 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Moeketsi Makhanya'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Moeketsi Makhanya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moeketsi Makhanya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moeketsi Makhanya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moeketsi Makhanya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2020 yılında Swallows FC

Moeketsi Makhanya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moeketsi Makhanya şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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