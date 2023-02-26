Mohamad Jaradat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamad Jaradat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mohamad Jaradat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamad Jaradat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.