Mohamad Jaradat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamad Jaradat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamad Jaradat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamad Jaradat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamad Jaradat 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamad Jaradat Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamad Jaradat'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamad Jaradat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamad Jaradat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Haifa
1 Eylül 2021 yılında Bnei Fureidis
4 Aralık 2021 yılında Hapoel Haifa
5 Aralık 2021 yılında Tzeirei Tamra
30 Haziran 2022 yılında Hapoel Haifa
Mohamad Jaradat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamad Jaradat şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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