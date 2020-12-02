Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un geçen sezon transfer ettiği ve 2020 yılının başlarında kanser rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmeye başlayan Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti. Peki, Mohamed Abarhoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mohamed Abarhoun neden öldü, ne kanseriydi? İşte detaylar...

MOHAMED ABARHOUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

3 Mayıs 1989 doğumlu olan Abarhoun, Fas'ın Tétouan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Süper Lig'den Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı futbolcu, henüz 31 yaşındaydı. Stoper mevkisinde görev alan Mohamed Abarhoun, Rizespor ile 36 maça çıktı. Tétouan doğumlu Abarhoun; sırayla Moghreb Tétouan, Moreirense ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giydi.

Abarhoun, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Fas'ın 23 yaş altı takımını üç maçta temsil etti. A millî takımdaki ilk maçına 2013 yılında çıktı.

MOHAMED ABARHOUN NEDEN ÖLDÜ, NE KANSERİYDİ?

Mohammed Abarhoun, mide kanseriydi. 2020 yılının Mart ayından itibaren tedavi görmeye başlayan Abarhoun, gördüğü tedavi sonucunda hayatını kaybetti. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Mart ayında Abarhoun için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Abarhoun kansere yakalandı. Biz onunla ilgili önce açıklamadık. Daha sonra Trabzonspor maçına çıkacağız, söyleyelim mi söylemeyelim mi, yönetimle bir araya geldik, çocuk üzülür, takımın moral motivasyonu bozulmasın diye, yine de kadroya aldım ama oynatmadım. Maç konuşmasını da soyunma odasında ona yaptırdım, bir de video çektirdik, onunla güzel bir anımız olsun diye”