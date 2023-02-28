Mohamed Abdelghani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Abdelghani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Abdelghani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Abdelghani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Abdelghani 16 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد عبد الغني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Abdelghani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Abdelghani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 27 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed Abdelghani'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Abdelghani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Abdelghani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Abdelghani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Abdelghani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında El Dakhlia

1 Temmuz 2014 yılında Sohag FC

17 Ocak 2017 yılında FC Masr

27 Ocak 2018 yılında Zamalek

Mohamed Abdelghani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Abdelghani şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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