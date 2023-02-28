Mohamed Antar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Antar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Antar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Antar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Antar 7 Şubat 1993 tarihinde Asyut şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Hassan Hashem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Antar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gt agency yapmaktadır. Mohamed Antar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Antar'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Antar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Antar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Antar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Antar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2018 yılında Zamalek

10 Kasım 2020 yılında El Masry

15 Ocak 2023 yılında Cleopatra FC

Mohamed Antar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Antar şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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