Mohamed Awad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Awad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Awad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Awad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Awad 6 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Hussein Awad Moussa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Awad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Yard yapmaktadır. Mohamed Awad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Awad'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Awad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Awad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Awad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Awad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ismaily

1 Ocak 2015 yılında El Masry

30 Haziran 2015 yılında Ismaily

30 Haziran 2018 yılında Al-Wehda FC

30 Haziran 2019 yılında Ismaily

31 Temmuz 2019 yılında Zamalek

Mohamed Awad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Awad şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Awad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 23 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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