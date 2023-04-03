Mohamed Bangoura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bangoura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mohamed Bangoura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Bangoura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.