Mohamed Bangoura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bangoura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bangoura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Bangoura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Bangoura 20 Nisan 2002 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Gine uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Bangoura Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Bangoura, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Bangoura'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Bangoura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Bangoura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Nantes Altyapı
1 Temmuz 2017 yılında FC Nantes U17
1 Temmuz 2019 yılında FC Nantes U19
1 Temmuz 2021 yılında FC Nantes B
1 Temmuz 2022 yılında Paris FC B
Mohamed Bangoura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Bangoura şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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