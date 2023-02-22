Mohamed Boudiaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Boudiaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Boudiaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Boudiaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Boudiaf 15 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. İrlanda,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Boudiaf Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Boudiaf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Longford Town FC futbol takımında oynamaktadır. Longford Town FC takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Boudiaf'nin Longford Town FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Boudiaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Boudiaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Boudiaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Boudiaf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Drogheda United

1 Temmuz 2022 yılında Newry City

1 Ocak 2023 yılında Glebe North

15 Şubat 2023 yılında Longford Town

Mohamed Boudiaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Boudiaf şuan Longford Town FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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