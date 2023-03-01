Mohamed Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Camara 11 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Camara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Camara'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mohamed Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Cheshunt
Mohamed Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Camara şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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