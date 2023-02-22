Mohamed Cherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Cherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Cherif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Cherif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Cherif 8 Mayıs 2000 tarihinde Geesthacht şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Cherif Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Cherif'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Cherif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Cherif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Cherif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Cherif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SC Victoria U19

1 Temmuz 2018 yılında Niendorf U19

23 Ağustos 2019 yılında Marsonia 1909

22 Eylül 2020 yılında NK Osijek II

12 Ağustos 2021 yılında SV Kapfenberg

31 Ocak 2022 yılında Almopos

30 Haziran 2022 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2022 yılında Almopos

Mohamed Cherif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Cherif şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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