Mohamed Diaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Diaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Diaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Diaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Diaf 8 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Oussama Diaf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Diaf Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Diaf'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Diaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Diaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Diaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Diaf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC UNA Strassen

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Mohamed Diaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Diaf şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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