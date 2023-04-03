Mohamed Hegi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hegi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hegi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hegi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hegi 26 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suriye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hegi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GDsports group yapmaktadır. Mohamed Hegi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hegi'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hegi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hegi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2019 yılında M'gladbach Alt.

1 Temmuz 2020 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2021 yılında VVV-Venlo U18

1 Temmuz 2022 yılında VVV-Venlo U21

Mohamed Hegi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hegi şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SV Mönchengladbach 1910 (-2019), Borussia Mönchengladbach (2019-2021), VVV Venlo (2021/2022)

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