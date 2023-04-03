Mohamed Moujahid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Moujahid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Moujahid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Moujahid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Moujahid {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Moujahid Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane Reserve futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Moujahid'nin Renaissance de Berkane Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Moujahid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Moujahid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Moujahid şuan Renaissance de Berkane Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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