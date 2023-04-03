Mohamed Ouyahia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ouyahia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Ouyahia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Ouyahia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Ouyahia {dogum-tarihi} tarihinde Ouarzazate şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Ouyahia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane Reserve futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Ouyahia'nin Renaissance de Berkane Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Ouyahia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Ouyahia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Ouyahia şuan Renaissance de Berkane Reserve takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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