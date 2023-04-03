Mohamed Radid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Radid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mohamed Radid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Radid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.