Mohamed Radid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Radid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Radid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Radid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Radid 17 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Radid Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Radid'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Radid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Radid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Union Touarga
1 Eylül 2022 yılında FUS Reserve
Mohamed Radid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Radid şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Mohamed Radid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fas U20 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 7 gol atmıştır.
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