Mohamed Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Toure 29 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Toure Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Toure'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında US Ivry
1 Temmuz 2019 yılında Paris SG B
Mohamed Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Toure şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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