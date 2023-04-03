Mohamed Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Toure 26 Mart 2004 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avustralya,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Toure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Mohamed Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Toure'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2022 yılında Stade Reims B

Mohamed Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Toure şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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