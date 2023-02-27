Mohamet Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamet Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamet Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamet Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamet Correa 30 Ağustos 2001 tarihinde Guédiawaye şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Mohamet Lamine Corréa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamet Correa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Coumba Sow yapmaktadır. Mohamet Correa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metta futbol takımında oynamaktadır. FK Metta takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamet Correa'nin FK Metta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamet Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamet Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamet Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamet Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2019 yılında AS Pikine

7 Temmuz 2022 yılında Metta

Mohamet Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamet Correa şuan FK Metta takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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