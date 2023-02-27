Mohammadhossein Baseri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadhossein Baseri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadhossein Baseri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadhossein Baseri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadhossein Baseri 22 Eylül 2002 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدحسین باصری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadhossein Baseri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammadhossein Baseri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammadhossein Baseri'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammadhossein Baseri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadhossein Baseri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadhossein Baseri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadhossein Baseri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Fajr U21

1 Temmuz 2022 yılında Sanat Naft

Mohammadhossein Baseri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadhossein Baseri şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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