Mohammed Akilu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Akilu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Akilu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammed Akilu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammed Akilu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammed Akilu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Akilu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Akilu'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammed Akilu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammed Akilu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammed Akilu şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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