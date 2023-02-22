Mohammed Al Rashdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Rashdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Rashdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Rashdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Rashdi 6 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Rashdi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Rashdi'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Rashdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Rashdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Rashdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Rashdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2022 yılında Slavia Prag B

Mohammed Al Rashdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Rashdi şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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