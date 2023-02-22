Mohammed Galadima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Galadima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Galadima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammed Galadima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammed Galadima 17 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Ogiri Galadima şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammed Galadima Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Galadima'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammed Galadima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammed Galadima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Nasarawa United
1 Kasım 2021 yılında Wikki Tourists
Mohammed Galadima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammed Galadima şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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