Mohammed Hadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Hadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Hadi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammed Hadi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammed Hadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Hadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Hadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Hadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Hadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Hadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Hadi 8 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Olawejaru Hadi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Hadi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. Mohammed Hadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Hadi'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Hadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Hadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2018 yılında Bohemians B

8 Ağustos 2018 yılında Olympia

13 Eylül 2019 yılında Frydek-Mistek

1 Temmuz 2020 yılında Dynamite Force

1 Aralık 2021 yılında Sunshine Stars

1 Ekim 2022 yılında Enugu Rangers

Mohammed Hadi kimdir

Mohammed Hadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Hadi şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eagle Wings FC, Portharcourt City FC, Karamone FC, Ubandawaki FC

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohammed Hadi nereli

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