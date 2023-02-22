Mohammed Hussaini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Hussaini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Hussaini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammed Hussaini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammed Hussaini 10 Temmuz 1993 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammed Hussaini Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Hussaini'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammed Hussaini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammed Hussaini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ocak 2018 yılında Katsina Utd.
12 Ocak 2019 yılında Kwara United
28 Şubat 2019 yılında Niger Tornad.
1 Temmuz 2019 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Aralık 2021 yılında Niger Tornad.
Mohammed Hussaini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammed Hussaini şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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