Mohammed M Umar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed M Umar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed M Umar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammed M Umar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammed M Umar {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammed M Umar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed M Umar'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammed M Umar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammed M Umar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammed M Umar şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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