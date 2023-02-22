Mohammed Manga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Manga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Manga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammed Manga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammed Manga {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammed Manga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Mohammed Manga'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammed Manga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammed Manga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Nasarawa United
Mohammed Manga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammed Manga şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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