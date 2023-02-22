Mohammed Sani Rabiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Sani Rabiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Sani Rabiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammed Sani Rabiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammed Sani Rabiu 14 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammed Sani Rabiu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Sani Rabiu'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammed Sani Rabiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammed Sani Rabiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2018 yılında Kwara United
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Haziran 2021 yılında Lobi Stars
Mohammed Sani Rabiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammed Sani Rabiu şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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