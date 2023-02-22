Mohammed Shiraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Shiraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Shiraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammed Shiraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammed Shiraz 1 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammed Shiraz Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Shiraz'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammed Shiraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammed Shiraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammed Shiraz şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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