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Moher ne demek, TDK'ya göre Moher kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Moher kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Moher ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Moher nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Moher kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Moher ne demek, TDK'ya göre Moher kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Moher ne demek? Moher TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi moher kelimesi. Peki moher ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre moher nedir, moher kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MOHER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Moher kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Moher kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre moher kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tiftik
- Tiftikten yapılan

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